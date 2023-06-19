شون وصوامع المنيا تستقبل 454 ألف طن قمح حتى الآن

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الإثنين، بلغ 454 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.

وأكد المحافظ، في بيان، على ضرورة المتابعة الدائمة و المستمرة لعمليات التوريد وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا ًعلى تكثيف الحملات الرقابية اليومية ومتابعة نسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جهته؛، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين وأجهزة المحافظة قامت بتقديم كافة سبل الدعم وكافة التسهيلات للموردين والمزارعين أثناء توريد محصولهم للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة ، خلال موسم التوريد والذي بدأ منتصف شهر أبريل الماضي.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم يتلقي أية شكاوي من الموردين والمزارعين حتى الآن، مؤكدا أن موسم التوريد يسير بصورة أكثر من جيدة خاصة بعد إعلان اللواء أسامة القاضي، وأن المحافظة قد حققت المستهدف توريده من القمح لهذا الموسم.

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد حققت خلال موسم التوريد الماضي أكثر من المستهدف توريده من القمح، حيث كانت شون وصوامع المحافظة قد أستقبلت 500 ألف طن قمح بنسبة 112%، بينما كان المستهدف توريده 450 ألف طن قمح.