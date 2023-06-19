الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من فرش وتجهيز مجمع خدمات كفر الترعة القديم بالدقهلية

مجمع الخدمات
مجمع الخدمات

شهدت محافظة الدقهلية طفرة حضارية وإنشائية ومعمارية كبيرة خلال عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أطلق مبادرة "حياة كريمة" بعدد من المحافظات، والتي تضمنت ٢٦ قرية من قرى مركز شربين.

حيث تم الانتهاء من مجمع خدمات المواطنين بقرية كفر الترعة القديم بمركز شربين، وتم الانتهاء من فرشه والتشغيل في خلال الأيام الماضية.

ويعمل مجمع الخدمات بقرية كفر الترعة القديم على خدمة 80,000 مواطن، ويتكون من: وحدة محلية، تضامن اجتماعي، مكتب تموين، مكتب بريد، مكتب شهر عقاري، وسجل مدني بالإضافة لمكتب خدمة عملاء لغاز مصر.

ويعد مجمع خدمات المواطنين أساس مبادرة "حياة كريمة" الذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.
 

محافظة الدقهلية طفرة حضارية الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة طفره معماريه

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