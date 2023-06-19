الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري 2023 قبل الجولة الـ32

 ترتيب الدوري المصري
 ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ32

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ32 والتي تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو الجاري، بعد فترة التوقف الدولي لتعود المنافسة من جديد بين الفرق المصرية في الجولات الأخيرة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022/2023 ويتصدر فريق نادي بيراميدز ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ32 بشكل مؤقت، حيث يتنافس مع النادي الأهلي بشدة على الصدارة، ويتبقى للمارد الأحمر مباريات مؤجلة تطفي له الأفضلية في حال الفوز بها.

  ترتيب الدوري المصري 2023 قبل الجولة الـ32

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

بيراميدز

30

19

7

4

45

18

+27

64

2

الأهلي

24

19

5

0

45

7

+38

62

3

فيوتشر

30

15

12

3

32

17

+15

57

4

الزمالك

30

15

8

7

44

28

+16

53

5

المقاولون العرب

31

9

16

6

34

28

+6

43

6

فاركو

31

9

14

8

28

27

+1

41

7

الاتحاد السكندري

30

12

5

13

33

35

-2

41

8

المصري البورسعيدي

30

9

14

7

29

32

-3

41

9

إنبي

31

11

6

14

30

37

-7

39

10

سموحة

31

8

12

11

31

37

-6

36

11

البنك الأهلي

31

8

11

12

34

37

-3

35

12

سيراميكا كليوباترا

31

6

15

10

29

30

-1

33

13

الإسماعيلي

30

7

12

11

29

35

-6

33

14

طلائع الجيش

31

7

11

13

30

41

-11

32

15

أسوان

31

8

8

15

28

39

-11

32

16

غزل المحلة

31

8

8

15

25

43

-18

32

17

الداخلية

31

5

14

12

27

40

-13

29

18

حرس الحدود

30

4

8

18

16

38

-22

20

موعد مباراة الأهلى المقبلة فى الدورى المصرى 2023 والقنوات الناقلة

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المربع الذهبي لترتيب الدوري المصري 2023

في المربع الذهبي يقبع كل من بيراميذز الذي خاض 30 مباراة حصد خلالهم 64 نقطة بينما في الوصافة النادي الأهلي والذي يمتلك 62 نقطة من 24 مباراه وفي المركز الثالث فريق فيوتشر برصيد 57 من 30 مباراة والزمالك في المركز الرابع برصيد 53 نقطة من 30 مباراة.   

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ32 ترتيب الدورى المصرى الجولة ال32 الاهلى الزمالك بيراميدز فيوتشر

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