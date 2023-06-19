جدول ترتيب الدوري المصري 2023 قبل الجولة الـ32

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ32 والتي تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو الجاري، بعد فترة التوقف الدولي لتعود المنافسة من جديد بين الفرق المصرية في الجولات الأخيرة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022/2023 ويتصدر فريق نادي بيراميدز ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ32 بشكل مؤقت، حيث يتنافس مع النادي الأهلي بشدة على الصدارة، ويتبقى للمارد الأحمر مباريات مؤجلة تطفي له الأفضلية في حال الفوز بها.

ترتيب الدوري المصري 2023 قبل الجولة الـ32

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بيراميدز 30 19 7 4 45 18 +27 64 2 الأهلي 24 19 5 0 45 7 +38 62 3 فيوتشر 30 15 12 3 32 17 +15 57 4 الزمالك 30 15 8 7 44 28 +16 53 5 المقاولون العرب 31 9 16 6 34 28 +6 43 6 فاركو 31 9 14 8 28 27 +1 41 7 الاتحاد السكندري 30 12 5 13 33 35 -2 41 8 المصري البورسعيدي 30 9 14 7 29 32 -3 41 9 إنبي 31 11 6 14 30 37 -7 39 10 سموحة 31 8 12 11 31 37 -6 36 11 البنك الأهلي 31 8 11 12 34 37 -3 35 12 سيراميكا كليوباترا 31 6 15 10 29 30 -1 33 13 الإسماعيلي 30 7 12 11 29 35 -6 33 14 طلائع الجيش 31 7 11 13 30 41 -11 32 15 أسوان 31 8 8 15 28 39 -11 32 16 غزل المحلة 31 8 8 15 25 43 -18 32 17 الداخلية 31 5 14 12 27 40 -13 29 18 حرس الحدود 30 4 8 18 16 38 -22 20

المربع الذهبي لترتيب الدوري المصري 2023

في المربع الذهبي يقبع كل من بيراميذز الذي خاض 30 مباراة حصد خلالهم 64 نقطة بينما في الوصافة النادي الأهلي والذي يمتلك 62 نقطة من 24 مباراه وفي المركز الثالث فريق فيوتشر برصيد 57 من 30 مباراة والزمالك في المركز الرابع برصيد 53 نقطة من 30 مباراة.