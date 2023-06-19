الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أليو بادجى: أعشق جمهور الأهلى.. وهذا سبب رحيلى

أليو بادجى
أليو بادجى

أكد أليو بادجي مهاجم الأهلي السابق، أنه كان سعيدا خلال فترة وجوده مع الفريق مشيرا إلى أنه يعشق جمهور الأحمر.

 

وقال بادجي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "كنت سعيدا بوجودي في الأهلي، لكن لم يتح لي الوقت لأتألق".

 

وأضاف: "كنت أتمنى الاستمرار مع الأهلي، وأعشق جمهوره، ولم يكن يحزنني خلال فترتي مع الفريق سوى عدم المشاركة".


وتابع: "لا أعرف السبب الحقيقي لعدم اعتماد موسيماني علي والدفع بي في المباريات".


وأتم: "في أوروبا دفعوا بي للمشاركة عكس ما فعله موسيماني معي".

اليو بادجى الاهلى الدورى المصرى مهاجم الأهلي السابق

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