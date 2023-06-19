الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الأساتذة" ومدحت صالح.. مشروع جديد بين الأوبرا والمتحدة للخدمات الإعلامية

وقائع مؤتمر الاساتذة
وقائع مؤتمر الاساتذة

بدأ منذ قليل، وقائع المؤتمر الصحفى الخاص للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد "الأساتذة" للنجم مدحت صالح، والذي يقام بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، أن المشروع الجديد يهدف إلى إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب، معربا عن سعادته وفخره الكبير بالتعاون مع النجم مدحت صالح.

ويحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية.

الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النجم مدحت صالح الأساتذة ومدحت صالح

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