مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية ينظم ندوة حول شروط اختيار الأضحية

نفذ مركز النيل للإعلام في محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتورة تغريد عبد المنعم مديرة المركز، ندوة بمديرية الزراعة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية حول شروط اختيار الأضحية، وذلك بتنسيق نسرين فرحان وتنفيذ سميرة بندارى مدير متابعة بمركز النيل للإعلام.

واستضافت الندوة الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، حيث تحدثت عن اللحوم وكيفية حفظها، وأهم الاشتراطات الواجب توافرها في الأضحية، وكيفية تقطيع اللحوم قبل تخزينها.

كما تحدثت عن أبرز النصائح للحفاظ على سلامة اللحوم بعد الذبح وكيفية التخزين السليمة للحوم الأضاحي، كما تم خلال اللقاء الرد على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها الحضور.