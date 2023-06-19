الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 142 مخالفة خلال حملات ميدانية لإزالة الإشغالات في 3 مراكز بالمنيا

حملات لإزالة الأشغالات
حملات لإزالة الأشغالات بشوارع مراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، من حملات رفع وإزالة الإشغالات بالشوارع، لخلق سيولة مرورية وتسهيل حركة المواطنين، وذلك من خلال إزالة كافة المخالفات التي تقوم بها المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، بالتعدي علي حرم الطريق العام، حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير 142 مخالفة إشغال طريق بثلاث مراكز.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد تلقي تقريراً عن جهود الوحدات المحلية فى رفع الاشغالات وتحقيق الانضباط للشوارع والتصدى لمخالفات المحلات التجارية والمقاهى و تنظيم الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن ورفع كفاءة الطرق بالمراكز والقرى.
فى ديرمواس جنوب المحافظة، قال عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس نظمت حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بشوارع المدينة ، أسفرت عن تحرير 24 محضر إشغال، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى سمالوط شمال المحافظة، أوضح الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، أنه تم تحرير 60 محضر إشغال متنوع خلال حملة لإزالة الاشغالات على الأرصفة وإحداث سيولة مرورية بشوارع المدينة حفاظاً على الطريق العام وتيسير حركة المرور ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.
وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، نفذت حملة مكبرة بحى جنوب المدينة بشارعى بورسعيد والعاشر من رمضان حيث أسفرت الحملة عن تحرير 58 محضر إشغال متنوع، إلى جانب تنظيم حركة السير بسوق ساقولا لمنع التزاحم والتكدس مشيرا إلي أن هذه الحملات تتم بشكل يومي تنفيذ لتكليفات محافظ المنيا وللقضاء علي ظاهرة الزحام بالشوارع ورفع كافة المخالفات التي تقوم بها المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.

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المنيا تحرير 142 مخالفة إشغال طريق حملات ميدانية بمراكز المنيا ديرمواس وسمالوط وبني مزار اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا

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