"في إجازة الصيف".. نرشح لك 10 كتب تقرأها في أوقات الفراغ

في بداية إجازة الصيف يبحث الكثير من الناس الذين يحصلون على عطلة في خلال هذا الفصل سواء من الطلاب أو أولياء الأمور عن كتب وروايات يقرأونها كى يستفيدوا من وقتهم وتتفتح مداركهم وتتكون عندهم ثروة معلوماتية كبيرة.



"الدستور" ترصد خلال السطور التالية 10 روايات يمكن أن يستفيد منها القارئ ويحصل من خلالها على ثروة معلوماتية ضخمة.

كتاب ناس من مصر

للباحثين والشغوفين بالمعرفة والسير الذاتية كتاب "ناس من مصر: للروائى محمد جبريل مصدرًا مهمًا للقراء.



وتناول جبريل ٥٣ شخصية للكتابة عنها بين دفتى كتابه الذى يضم ٤٠٠ صفحة، بين فنانين ومثقفين وكتاب وشعراء وملحنين، تحدث عن لقاءاته معهم وذكرياته، واللقاء الأول بين كل شخصية، والشخصيات التى أثرت فى تكوينه الثقافى، من بينهم: عمر عبدالعزيز أمين، ويوسف نوفل، إبراهيم المصرى، حسن فتح الباب، أحمد الشيخ، مجيد طوبيا، وغيرهم من الشخصيات.



رواية رقص الإبل

رواية "رقص الإبل" الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، للمؤلف فتحى إمبابي، تنتمى إلى الرواية التاريخية المعنية، تضم الكثير من الشخصيات والأحداث والأماكن مفعمة بكمية ضخمة من المعلومات التى ربما تعرض لأول مرة ولا يعرف عنها الكثير شيئًا، أحداث منسية فى التاريخ تؤرخ لحقب مهمة.



الرواية تتحدث عن تاريخ معارك الجيش المصرى والقبائل المتحالفة معه فى مواجهة الثورة المهدية من السودانيين والزنوج، وهى رواية كشفت لنا عن تاريخ وأحداث مهمة، ففى هذه الرواية قدم إمبابى وجبة معرفية ضخمة تضفّر الحياة فى القرن التاسع عشر فى جنوب مصر والسودان فى ذلك الوقت.



كتاب "البابا تواضروس الثانى.. سنوات من المحبة"

لعشاق ثورة يونيو، يجيب هذا الكتاب عن تفاصيل مهمة عن هذه الفترة، يحكيها البابا تواضروس، صادر عن الدار المصرية اللبنانية، قامت بتحريره الإعلامية شيرين عبد الخالق، وكتب مقدمته المستشار عدلي منصور رئيس مصر السابق.

وتطرق الكتاب إلى رؤية البابا تواضروس البطريرك رقم ١١٨ فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التنويرية ودوره المهم خلال السنوات الماضية ومواقفه الوطنية العظيمة فى ثورة ٣٠ يونيو وما بعدها وإصراره الدائم على دحض الصور المغلوطة عن مصر لدى الإعلام الغربى، كما تناول الكتاب تفاصيل ما حدث فى مصر وما مرت به، وكيف وقفت الكنيسة المصرية والأزهر الشريف حائط صد، يحميان الوطن ويؤكدان قوتنا التى لن تزعزعها مؤامرات ولا تفرقة، وكذلك الرحلة البابوية مع أسرته.



كتاب "المناخ قضية القرن"

لعشاق الظواهر الطبيعية ومتابعة أسرار المناخ فهذا الكتاب بالتأكيد سيفيد القارئ، كتاب " المناخ قضية القرن" للمؤلف الدكتور حسام الدين محمود، ويشير الكتاب إلى أن مسيرة العمل المناخى بدأت عام ١٩٧٢ للبيئة فى مدينة ستوكهولم فى السويد، مرورًا بكل إنجازات وأعمال قدمتها الأمم المتحدة أو إنجازات إحدى الدول واللجان الأعضاء بها وصولًا إلى آخر قمة مناخية والتى عقدت فى مدينة شرم الشيخ.



كتاب "إيران التي لم نعرفها بعد"

للقراء الذين يبحثون عن تاريخ الدول والمهتمين بالحضارات بمكنهم قراءة هذا الكتاب الذي يقع فى ٢٥٥ صفحة من القطع الطويل، صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة نخبة من الباحثين، واهتم الكتاب بدراسة العناصر الهيكلية فى القوة الإيرانية، ولعل أحد أهم هذه العناصر هو الحرس الثورى الإيرانى، من خلال دراسة معمقة وتحليل شامل له، حيث إنه يعد المؤسسة الأهم فى جمهورية إيران الإسلامية.

كتاب جنة الحيوان

لأولياء الأمور الذين يريدون أن يعلموا أولادهم أنواع الحيوانات بأشكالها المختلفة، فكتاب " جنة الحيوان" هو المناسب للراحل طه حسين، وهو من الكتب غير الشائعة، ويقع فى ١٨٩ صفحة من القطع المتوسط.



ويضم الكتاب ١٨ قصة تتحدث عن الحيوانات وصفاتها فى شكل حكايات طريفة، وقد استطاع عميد الأدب فى هذا الكتاب أن يترجم كل لغات الحيوانات وإشاراتها وأصواتها فى قصص تتميز بالروعة والبساطة.



كتاب طقوس الخصوبة

كتاب "طقوس الخصوبة" للمؤلف أشرف أيوب معوض، من الكتب التي ستعجب من يبحثون عن الإنجاب، وهو يتكون من مقدمة و٦ فصول، ويضم بين دفتيه ١٦٤ صفحة، ويدمج المؤلف فى هذه الفصول بين النظريات الأنثروبولوجية، التى قام بجمعها المؤلف من الميادين بصعيد مصر، حيث ما زالت تمارس هناك طقوس الخصوبة.

ويربط الكاتب هذه الطقوس بأسطورة «إيزيس وأوزوريس» فى إشارة لافتة إلى استمرارية الحضارة المصرية القديمة بوصفها عمق المخزون الفكرى والحضارى والتاريخى.

ويقدم المؤلف مصطلح "طقوس الخصوبة" من خلال الممارسات التى تلجأ إليها المرأة بغرض تحقيق أمنيتها وهى الإنجاب، وكذلك حل المشكلات المتعلقة به.



كتاب بئر أم السعد

وللمهتمين بالصعيد وما به من حكايات وروايات عن المرأة، فهذا الكتاب سيجيب عن كافة تساؤلاته، لمؤلفه اللواء حمدى البطران، ويقع فى ١٦٠ صفحة، صادر عن الهيئة العامة للكتاب، يكشف الكثير من المواقف، نجح المؤلف فى صياغتها بقدرته على التعبير والصياغة، قدم لنا صورًا لمواقف مؤلمة أو مضحكة، حسب طبيعة الموقف، والمجموعة عبارة عن وجبة أدبية شاملة ومتنوعة من خلال 20 حكاية من حكايات الصعيد.



كتاب "تحية عبد الناصر.. ذكريات معه"

وللقراء المهتمين بالرؤساء والمحبين لتاريخيهم كتاب "تحية عبدالناصر.. ذكريات معه"، وتتحدث فيه زوجته تحية عن حياته، فكتبت بخط يدها كتاب ملىء بالأحداث والمواقف والوجه الإنسانى الآخر لحياة الراحل جمال عبدالناصر، ربما لا يعرف الكثير من الناس الجانب الإنسانى للرئيس الراحل، الذى كشفت عنه تحية عبدالناصر عندما أخرجت تلك المذكرات للنور.



رواية "توأم الشعلة"

رواية توأم الشعلة للكاتب والروائي أشرف عبد الشافي، من الروايات التي وجدت إقبالًا كبيرًا عليها خلال الساعات الماضية عبر مؤشرات البحث لذا ننصح القارئ بقراءتها وهى من ضمن الروايات الرومانسية.