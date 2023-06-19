اللواء رضا فرحات: جلسات الحوار الوطني التي تناقش الوضع في المحليات هامة جدًا

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن جلسات الحوار الوطني التي تناقش الوضع في المحليات هامة جدًا، وذلك لأن المجالس المحلية معطلة منذ سنوات، وتابع أن هناك العديد من المهام التي فقدت في القرى، إذ كانت تعمل المجالس المحلية على تنمية القرى، ومواردها.



وتابع: لـ “الدستور”، على هامش جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطني، أن الماد 180 من الدستور، تكفل التمثيل النيابي لكل أطياف المجتمع في المجالس المحلية، لذلك لا بد من إعادتها حتى يتم خلق بيئة ملائمة للمواطنين.



وعقدت أمس، جلسات الأسبوع الرابع للحوار الوطنى، بانعقاد 4 جلسات ضمن المحور السياسي، حيث تم تخصيص جلستين منها حول موضوع العمل الأهلي في مصر والتي من المقرر أن يناقش فيهما قانون تنظيم العمل الأهلي وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، المدرجة تحت لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وعلى التوازي منهما تعقد جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ويتبعها جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات.