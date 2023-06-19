الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس الشيوخ يحيل دراسة "تفعيل التعاونيات" لرئيس الجمهورية

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس الدراسة المقدمة من النائب اكمل نجاتي بشان التعاونيات والتقرير المعد بشانها من  اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر الي رئيس الجمهورية.

وجاء إحالة الدراسة والتقرير إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس على الدراسة والتقرير بشأنها وما جاء بها من توصيات.

في الوقت ذاته، وافق المجلس خلال جلسته العامة على إحالة كافة التقرير المعدة من اللجان النوعية المتخصصة بشأن الاقتراحات برغبات والمقدمة من الأعضاء أو الدراسات أو طلبات المناقشة العامة للحكومة مباشرة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

كما وافق المجلس على تفويض هيئة المكتب لاتخاذ اللازم نحو الاقتراحات برغبات أو طلبات المناقشة أو أي دراسة مقدمة من النواب ولم يتم إعداد تقارير بشأنها من اللجان النوعية خلال فترة الإجازة البرلمانية.

مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق النائب أكمل نجاتي التعاونيات لجنة حقوق الانسان

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