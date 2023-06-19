الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزى: معدلات الدين الخارجى لا تزال فى الحدود الآمنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، أن معدلات الدين الخارجي لا تزال في الحدود الآمنة، وفقًا للمعايير الدولية.

وأشارت التقارير إلى أن رصيد الدين الخارجي بلغ 1962.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بلغ 7.2 مليار دولار بمعدل 4.6% بنهاية يونيو 2022.

ولفتت إلى أن انخفاض أسعار العملات المقترض بها لم يؤثر على انخفاض رصيد الدين إلا بنحو 34.6  مليون دولار، وبلغ إجمالي الأقساط المسددة 9.1 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 2.8 مليار دولار، وسجلت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي نحو 35.5% بنهاية ديسمبر 2022.

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