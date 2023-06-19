الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام لقاتل زوجته بطنطا فى عيد الفطر الماضى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قضت "الدائرة الثالثة" بمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار عبدالحميد مصطفى هندى، وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعى، وإكرامى رمضان يوسف، ومصطفى محمد درويش، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته في قرية نفيا مركز طنطا، خلال عيد الفطر الماضي، بعد مرور 48 ساعة فقط على زفافهما- بالإعدام شنقا، وذلك بعد أن ورد رأى مفتى الجمهورية.

كانت هيئة المحكمة قد شهدت بجلستها الأخيرة طلب الدفاع من النيابة إيداع المتهم إحدى دور الرعاية الطبية المتخصصة لمعالجة الأمراض النفسية والعصبية، وقال إن شهود الإثبات في الواقعة لم يتواجدوا وقتها، ولا يصلحوا أن يكونوا شهودا ضد المتهم، مؤكداً أنه لم ينف واقعة القتل لكن ليس عمدًا ولا مع سبق الإصرار والترصد، معللاً أن المتهم طلب من زوجته حقه الشرعي لكنها أبت كثيراً مما جعل صبره ينفد.

فيما طالب دفاع المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدًا أن المتهم خطط لارتكاب الجريمة وأصر عليها في خلال مدة زمنية تكفي للتروي إلا أنه أصر على تنفيذ جريمته ولم ينه جريمته إلا بعد أن سدد نحو ٣٥ طعنة ثم غيّر ملابسه واتصل بشقيق المجني عليها، مطالبًا بالقصاص من المتهم.

وأحالت المحكمة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، وجاء رأى المفتى بالتصديق على قرار المحكمة، فأصدرت حكمها بإعدام المتهم شنقا.

وترجع أحداث القضية حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة عروس لم يمض على زواجها 48 ساعة تدعى "آية . ح .ا"، داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها "محمد. ا، 29 عاماً"، ومقيمان بعزبة كفر داوود، التابعة لقرية نفيا، بمركز طنطا.

معاقبة المتهم بقتل زوجته قرية نفيا خلال عيد الفطر الماضي بالإعدام

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