محافظ أسيوط يوجه بمتابعة فتح معارض ومنافذ توفير السلع الغذائية

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع القيادات التنفيذية للمحافظة لمناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة، في ضوء متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكاليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والخاصة بمتابعة فتح معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، ومتابعة تطبيق قانون المحال العامة وتحصيل مستحقات الدولة وتعظيم الإيرادات.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات بالديوان العام.

وأشار محافظ أسيوط الى التأكيد على أهمية استمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والتعاون والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية طوال العام وخلال عيد الاضحى المبارك ، والتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى مختلف مراكز وأحياء المحافظة ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار ومتابعة تنفيذ تلك المعارض للتأكد من تلبيتها لاحتياجات المواطنين وتوفر كافة السلع الضرورية من "سكر وأرز ومكرونة وزيوت وشاى ولحوم ودواجن" بأسعار مخفضة للمواطنين فضلًا عن تكثيف الحملات على الأسواق والتعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولة لإخفاء السلع والتعامل الفورى مع أية محاولة للتخزين أو إحتكار السلع ومصادرتها فورًا.

وشدد على والتحفظ على السلع التي يتم إخفائها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة وبيعها في منافذ المحافظة بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مطالبًا بالتنسيق بين كافة الأجهزة والغرف التجارية والتموين والشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على اتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر.

كما وجه محافظ أسيوط بضرورة تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من تطبيق قانون المحال العامة وترخيص المحلات وفقًا للقانون واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين من خلال وحدات إصدار التراخيص بالمراكز التكنولوجية مكلفًا بسرعة الانتهاء من حصر المحال المرخصة وغير المرخصة بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون الجديد.

يأتي ذلك فضلا عن تحصيل مستحقات الدولة وتعظيم الايرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تكثيف جهود تطوير المشروعات التابعة للمحافظة وحسن استغلال الأصول المملوكة للمحافظة وتنميتها وتنظيم العمل بمنظومة الاعلانات والمتابعة المستمرة للاعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق الدولة فضلًا عن تكثيف جهود التوعية بخطورة مشكلة الزيادة السكانية وتنفيذ برامج تنظيم الاسرة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الطفل والأم والأسرة مطالبًا وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مسئولي المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى لتقديم التسهيلات ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لها.

كما أكد المحافظ فى نهاية الاجتماع بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لزراعة " 100 مليون شجرة" والحفاظ على الأشجار التى يتم زراعتها و عدم التعدى عليها ، أو إهمالها سواء على المدى الزمنى القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كافة المجالات.

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