الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الصينى لبلينكن: قادرون على حل الخلافات مع الولايات المتحدة

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، الإثنين، أن بكين تحترم مصالح الولايات المتحدة ولا تسعى لتحديها، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي لأي طرف أن يفرض إرادته على الآخر.

وقال الرئيس الصيني، خلال استقباله اليوم في بكين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه يجب على واشنطن وبكين التصرف بروح المسئولية تجاه العالم. 

وحث الرئيس الصيني الولايات المتحدة على تبني موقف عملي ومنطقي مع بكين، مؤكدًا أنهم قادرون على حل الخلافات مع الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس شي "نحترم مصالح الولايات المتحدة ولا نريد أن نتحداها أو نستبعدها، فالعالم بحاجة إلى استقرار العلاقة بين الصين والولايات المتحدة".

ويجري وزير الخارجية الأمريكي زيارة مهمة إلى الصين بعد تأجيلها عدة مرات عقب حادثة منطاد التجسس الصيني في يناير الماضي، الذي تم الكشف عنه فوق أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وأثار خلافًا دبلوماسيًا كبيرًا بين البلدين.

الولايات المتحدة بكين الصينى شي جين بينج بلينكن

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