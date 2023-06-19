الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنيا يدرس طلب تأجيل مباريات دورة الترقي لدوري المحترفين

فريق المنيا
فريق المنيا

يدرس مجلس إدارة نادي المنيا، تقديم مذكرة لاتحاد الكرة يطلب خلالها تأجيل انطلاق مباريات دورة الترقي التي تضم فر ق المنيا والمصرية للاتصالات وبروكسي والمؤهلة لدوري المحترفين في الموسم المقبل لتقام عقب عيد الأضحي المبارك.

كما يطلب نادي المنيا إقامة مبارياته على أى ملعب بالقاهرة بدلا من اللعب في ستاد الإسكندرية لبعد المسافة بين المنيا والإسكندرية، خاصة أن المنيا هو النادي الوحيد الذي سيعاني من بعد المسافة، عكس الاتصالات الموجود في القاهرة وبروكسي ومقره في البحيرة إضافة إلى أن المنيا سيواجه بروكسي يوم 25 يونيو الجاري ثم يعود للمنيا للاستعداد للمواجهة الثانية والأخيرة أمام الاتصالات يوم 9 يوليو المقبل.

من جهته؛ أكد نبيل محمود، المديرالفني للمنيا أنه كان يجب على اتحاد الكرة اختيار ملعب يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق الثلاثة المشاركة في دورة الترقي، خاصة أن المنيا هو المتضرر الوحيد من إقامة المباريات باستاد الإسكندرية.

وأسفرت قرعة دورة الترقي لدوري المحترفين عن مواجهة بين بروكسي والمنيا يوم 25 يونيه الجاري، ثم يلتقي المصرية للاتصالات مع بروكسي يوم 3 يوليو المقبل وأخيرا يلتقي المنيا مع المصرية للاتصالات يوم 9 يوليو المقبل.

دورة الترقي لدوري المحترفين المنيا الاتصالات بروكسي نبيل محمود

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