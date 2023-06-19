حبس شخصين لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بالأميرية

قررت نيابة الأميرية اليوم الاثنين، حبس شخصين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بمنطقة الأميرية، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط "شخصين " حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأميرية مستقلان سيارة أجرة "ملك وقيادة أحدهما" ، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة وبسؤالهما أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.