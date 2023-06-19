هل يرحل ثنائى شباب الأهلى إلى الخليج فى الصيف؟.. مصدر يجيب

كشف مصدر مسئول داخل أروقة القلعة الحمراء عن موقف إدارة الكرة بشأن العروض التي وصلت نجوم الفريق وثنائي الشباب من أندية قطرية وسعودية في الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر أن إدارة التعاقدات بالأهلي أكدت أنه ليست هناك أى عروض رسمية لضم ثنائي الشباب رأفت خليل وكريم الدبيس سواء من قطر أو من الدوري السعودي.

وأضاف المصدر أن ما يحدث مجرد كلام وكلاء لاعبين فقط وليست هناك أى عروض رسمية، وأن هناك ترحيبا من قبل كولر بإعارة الثنائى لمنحهما خبرات المشاركة فى دورى قوى مثل المنافسات القطرية وكذلك الاستفادة المالية سواء للاعبين أو النادى.

وأشار مدير التعاقدات إلى أن موقف رحيل حمدى فتحى لا يزال عالقًا حتى الآن وهناك مفاوضات على المقابل المادى ولكن يوجد اتفاق مبدئى بين كل الأطراف على رحيل اللاعب للدورى القطرى.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏