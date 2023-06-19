رئيس مجلس الشيوخ: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الصراع الأهلي والطائفي

قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للقيادة السياسية ولجموع الشعب المصري بمناسبة غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى، وثورة 30 يونيو.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في كلمة له مع بداية الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسته، اليوم هو غرة شهر ذي الحجة نعيش الأيام العشرة الأوائل منه فى رحاب عيد الاضحى المبارك، الذي نتذكر فيه أسمى معاني الولاء والتضحية، فكل عام وحضراتكم بخير، مع تمنياتنا لمن فازوا من الأعضاء وذويهم بحج مبرور وذنب مغفور.

وأضاف رئيس "الشيوخ"، كما أنه بعد أيام قليلة تهل علينا، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو سنة 2013 التي خرجت فيها جموع الشعب المصري لاستعادة الوطن من براثن جماعة باغية ظنوا أنهم اختطفوه، فخرج الشعب عليهم لينقذ مصر من شفا هاوية الصراع الأهلي والطائفي الذي زرعوا بذوره وأشعلوا فتيله، فأفشل الشعب خططهم وحطم آمالهم، ودحر إرهابهم، ونالوا وبال أمرهم، بفضل شجاعة وبطولة القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، وفى نفس الوقت سارع الشعب خطاه لبناء الدولة، لتتبوأ مكانها اللائق بها، وتوفر لأبنائها فرص العيش الملائم والحياة الكريمة، خلف قيادته الحكيمة التي وضعت شعبها نصب أعينها ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار .

وأكمل "عبدالرازق" بهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهاني القلبية لشعبنا العظيم ولقيادته الرشيدة بمناسبة هذه الذكرى، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، ونموذجاً فريداً في تاريخ الثورات بما جسدته من معان وقيم نبيلة، ونجدد العهد بأن نبذل كل غال ونفيس، لنبنى وطناً قوياً يفخر به أبناؤنا وأحفادنا، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظ الله مصر ووفق قائدها لتحقيق خير البلاد والعباد. وكل عام وشعب مصر العظيم بخير.