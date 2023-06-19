الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم عبدالعزيز يبدأ جلسات "الحشاشين" بعد الاطمئنان على "بيت الروبى"

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

يبدأ النجم كريم عبدالعزيز منتصف يوليو المقبل جلسات العمل النهائية للتحضير لتصوير مسلسله الجديد «الحشاشين» من أجل العرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، حيث يعد من أضخم أعمال الموسم الجديد في الدراما التليفزيونية.

ويطمئن الفنان كريم عبدالعزيز على فيلمه الجديد «بيت الروبي» الذي يعرض بداية من الأربعاء بدور العرض للمشاركة في موسم عيد الأضحى، والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم كريم محمود عبدالعزيز والفنانة نور وتارا عماد شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

وخلال الساعات الماضية انضم الفنان نيقولا معوض إلى أبطال مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024، من إخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، ويقدم نيقولا شخصية "عمر الخيام" فى المسلسل المنتظر عرضه رمضان المقبل.

وكان قد طرح المخرج بيتر ميمي برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى عشر، تمهيدًا لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل.

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ومن المتوقع بدء التصوير خلال شهر سبتمبر المقبل بعد انتهاء كل ترتيبات الموسم الجديد من المسلسل.

كريم عبد العزيز الحشاشين بيت الروبي النجم كريم عبد العزيز موسم عيد الأضحى

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