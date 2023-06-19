صرف تحصينات وأدوية لحيوانات وطيور في قوافل بيطرية بالغربية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلتين بيطريتين مجانيتين في قرى كفر حشاد بمركز كفر الزيات، وكفر سليمان بمركز بسيون، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القوافل الاثنين تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القوافل، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 680 حيوان، و2128 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف "أنور"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 170 حالة من غير القادرين ضمن " حياة كريمة" من أهالى منطقة الشعبية بمدينة المحلة، وقريتى كفور بلشاى بمركز كفرالزيات، وكفر سبطاس بمركز طنطا،

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات الدولة باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، لافتا أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين فى تخصصات متنوعة صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك.

وأشار عبدالمتجلى، إلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، لافتا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.