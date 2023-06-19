محكمة استئناف الزقازيق ترفض دعوى بطلان عقد زواج بسبب "البكارة"

رفضت محكمة استئناف الزقازيق دعوى بطلان عقد زواج، أقامها زوج ضد زوجته، وجاء بحيثيات الحكم اعتبار أن البكارة ليست شرط من شروط صحة عقد الزواج، ولا ينفسخ العقد فى حالة تخلفها حتى ولو كانت شرطا من شروط الزواج.

وكانت بداية القضية عندما أقام المدعى دعوى فسخ عقد زواج بأن الزوجة ليست بكر أمام محكمة أول درجة، التى قضت برفض الدعوى، وقام بالاستئناف على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

قالت محكمة الاستئناف فى أسباب حكمها، أنه على فرض تبين الزوج عند الدخول أن زوجته ثيب، هذا القول على فرض صحته لا يبطل عقد الزواج ولا يعد لفسخه، وأن عقد الزواج عقد رضائي قوامه الإيجاب والقبول وأن عقد الزواج من شروطه أن تكون المرأة محلا للعقد.

وتابعت المحكمة فى أسباب حكمها أن عقد الزواج صحيح والشرط باطل وإذا وجد الشراط خلاف ما اشترطه لا يكون له الخيار في فسخ العقد او طلب بطلانه إذ أنه له دفع الضرر عنه بالطلاق، وهو أمر فى متناوله ولا يمتد أثر الثيبوبة إلى صحة العقد وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم للأسباب التالية.