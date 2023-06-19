الكنيسة القبطية الكاثوليكية تعلن ختام أنشطة معسكر إخوة الرب بالقوصية

شهد نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، حفل ختام أنشطة معسكر إخوة الرب، وذلك بدير راهبات المحبة، بالقوصية.

حضر حفل الختام الأخت ندى عيد، رئيسة دير راهبات المحبة بالقوصية، والأخوات الراهبات بالقوصية، والمنشأة الكبرى، والقمص أنطون رزق الله، والأب يوحنا ماهر، راعيا كاتدرائية قلب يسوع الاقدس، بالقوصية، والأب شربل خوري، المرشد الروحي لنشاط المرسلين العلمانيين المنصوريين، حيث تضمن اليوم عددًا من الفقرات المتنوعة.

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر جاءت تحت شعار "افتح قلبك ليسوع تعيش في فرح على طول".