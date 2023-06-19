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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة اليونان في تصفيات يورو 2024 وترتيب المجموعة

تشكيل فرنسا المتوقع
تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة اليونان في تصفيات يورو 2024

تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة اليونان في تصفيات يورو 2024، أكثر يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المسابقة.

موعد مباراة فرنسا واليونان في تصفيات يورو 2024 

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة قوية ومُثيرة أمام نظيره اليوناني، على ملعب "فرنسا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024، اليوم الاثنين، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة اليونان في تصفيات يورو 2024

من المرجح أن يكون تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة اليونان في تصفيات يورو 2024، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: برايس سامبا.
  • خط الدفاع: بنيامين بافارد - ويسلي فوفانا - إبراهيما كوناتي - ثيو هيرنانديز.
  • خط وسط الملعب: إدواردو كامافينجا - أنطوان جريزمان - أوريلين تشواميني.
  • في خط الهجوم: كينجسلي كومان – أوليفيه جيرو - كيليان مبابي.

معلق مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024 

يتولى المعلّق الرياضي "عصام الشوالي" مهمة التعليق على أحداث مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports Premium 1 HD.

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مجموعة فرنسا واليونان في تصفيات يورو 2024

ويتصدر منتخب فرنسا، تحت قيادة المدرب ديديه ديشامب، جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات يورو 2024، برصيد 9 نقاط، متفوقًا على منتخب اليونان صاحب الوصافة رصيد 6 نقاط.

كما تضم المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2024، منتخب هولندا الذي يتواجد في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد منتخبي إيرلندا وجبل طارق في المركزين الرابع والخامس بدون رصيد من النقاط.

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