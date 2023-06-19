وزير التنمية المحلية: تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع "التخطيط" و"الاتصالات"

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المحلية، أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر لخدمة المواطنين بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات بما يسهم في سرعة وجودة وتبسيط الإجراءات والخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد خلال تفقده المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الديوان العام بمحافظة كفر الشيخ، أن المركز يحتوي على الخدمات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي.



واطلع وزير التنمية المحلية، على الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واطمأن على حسن معاملة المواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها لتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية، وأشاد وزير التنمية المحلية بالطفرة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ خلال الفترة الأخيرة في إطار تحديث وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية.

كما حرص وزير التنمية المحلية، على الاطمئنان على سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي.



وفي السياق ذاته تفقد اللواء هشام آمنة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، الأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ، حيث استمع وزير التنمية المحلية والمحافظ إلى شرح حول الموقف التنفيذي لإنشاء مقر الشبكة الوطنية الموحدة والذى سيعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطورائ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها الوزارات والهيئات المعنية ودواوين المحافظات كما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.