9 سنوات من حكم السيسي.. تطوير حقيقي بمحاكم الإسكندرية يليق بالمواطنين

9 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم شاهدة على تطوير حقيقى وملموس فى كافة محاكم الجمهورية ومنها مجمع محاكم الإسكندرية، حيث جاءت أهم تكليفات وزير العدل المستشار عمر مروان، بتطوير المنظومة القضائية على مستوى الجمهورية حتى تليق بالمواطن المصرى.

وشمل التطوير الأبنية والاهتمام بالقاضى والاستفادة من أدوات العصر والتكنولوجيا الحديثة، وأصبح ملموسا على أرض الواقع عن طريق تطوير الأبنية وإنشاء مقرات جديدة ومقرات للشهرالعقارى، وهناك اهتمام بالقضاة وتم توزيع الموسوعة القضائية على الهواتف المحمولة لتسهيل استخراج القوائم والاستعانة بها، بالإضافة إلى مشروع إنفاذ القانون أون لاين، الدعوة عن بعد ويتبعها التقاضى عن بعد تجديد الحبس عن بعد، التكلفة الاقتصادية فى نقل المتهمين وتلافى المخاطر.



كما جرى بدء العمل بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي "عن بُعد" وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات.



كما تم العمل في محاكم الإسكندرية، بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي "عن بُعد"، وذلك خلال زيارة وزير العدل لمحافظة الإسكندرية، لتطبيق المشروع الإلكتروني، وافتتاح مبنى المحكمة البحرية "محمد كريم" بعد رفع كفاءته.

كان قد شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، افتتاح إحدى الجلسات القضائية "عن بعد" بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم، ضمن استراتيجية الوزارة الرامية لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة.



ومن جانبه قال مصدر قضائي، إنه تم تجهيز 30 قاعة لإنفاذ القانون بـ"قضايا الجنح" و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطي، داخل "مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات، ومبنى محمد كريم"، لتشغيل نظام النظر "الإلكتروني" لتجديد حبس المتهمين احتياطيا "عن بُعد"، بالتعاون والتنسيق بين وزارات "العدل والاتصالات والداخلية"، تحت إشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.



وأضاف المصدر، أنه من خلال التقنية المستحدثة، يمكن للقضاة وهم متواجدون داخل قاعة مجهزة في المحكمة، نظر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين، وهم داخل حرم السجون، وبحضور محاميهم، بواسطة قاعات مجهزة أيضًا، ويتم ربطهم بشبكات تليفزيونية "مؤمنة" تصل المحاكم بالسجون بالإسكندرية.