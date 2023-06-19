هزة أرضية بقوة 3.56 درجة فى البحر الأحمر

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقعت في البحر الأحمر.

وبحسب البيانات التي سجّلتها شبكة الزلازل، فإن الهزة الأرضية وقعت في الساعة الواحدة و3 دقائق بعد منتصف الليل، بقوة 3.56 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 29.46 كيلومتر، حيث وقعت الهزة الأرضية داخل مياه البحر الأحمر، على بُعد 96 كيلومترًا شرق سفاجا.

ولم تصدر أي بيانات حول إبلاغ المواطنين بالشعور بالهزة الأرضية، أو وقوع أي خسائر على إثرها.