الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال 9 سنوات.. "الزراعة" تكشف عن خطة استصلاح واستزراع أكثر من 3 ملايين فدان

مشروعات التوسع الزراعى
مشروعات التوسع الزراعى


أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الأراضي والمياه عن خطة استكمال  زراعة أكثر من 3 مليون فدان في سيناء وتوشكي وشرق العوينات ومشروع المليون ونصف فدان. منهم ١،١ مليون فدان في توشكي وشرق العوينات و٤٦٥ ألف فدان في سيناء على ترعة السلام ومشروع المليون ونصف فدان.

وقال الدكتور علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمعهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن البعد الاستراتيجي لاستصلاح واستزراع الأراضي من أهم الأبعاد التي ساهمت في إجراءات الدولة الأخيرة خلال الـ9 سنوات الماضية، وذلك لدعم التنمية في منطقة شمال سيناء، وربط سيناء بمناطق الدلتا، و الدعم الاستراتيجي للأمن الغذائي، ودعم أبناء سيناء في تجمعات جديدة تقوم على الزراعة، واستغلال الطاقات البشرية، مع توافر البنيات التحتية من شبكات الطرق.

وقال "إسماعيل" لـ"الدستور" إن من أهم المناطق التي تم استهدافها ضمن مناطق التنمية بمنطقة شمال سيناء مشروع الـ465 ألف فدان زراعي، ومشروع الـ100 ألف فدان وزراعي بمنطقتي رابعة وسهل الطينة بشمال سيناء، ومشروع الـ270 ألف فدان بمناطق شرق البحيرات والشوحط، ومشروع الـ49 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق، ومشروع الـ21 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة.

مشروع تنمية توشكى والعوينات:

وأوضح إسماعيل أن مساحة المشروع القومي لتنمية جنوب الوادي وتوشكى  وشرق العوينات في ما يقرب من ١،١ مليون فدان يتم زراعتها بنهاية ٢٠٢٤ بعد تعثر هذه المشروعات التي لم تتجاوز المساحة المنزرعة لكلا المشروعين ١٤٠ الف فدان حتي ٢٠١٤ لتتجاوز  حاليا  ٦٠٠ الف فدان في مايو ٢٠٢٣  وقد تعتمد المساحات على محطات رفع مياه توشكي والمياه الجوفية.

وأضاف اسماعيل أنه  يستهدف هذا المشروع الزراعي القومي دعم الأمن الغذائي أيضًا، وزيادة إنتاجية مصر من الحاصلات الزراعية، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وباعتبار أن المشروع ضمن أولويات القيادة السياسية الفترة الأخيرة، مع دعم البعد الاستراتيجي الجنوبي لمصر، إذ يساهم هذا المشروع القومي بجنوب الوادي بمساحة مليون فدان من إجمالي الرقعة الزراعية، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المناطق الجنوبية والصعيد، والتوسع في المجتمعات الزراعية النموذجية التي تساهم في دعم التنمية الشاملة.

- مشروع الريف المصري:

وقال علي اسماعيل إن مشروع الريف المصري الذي وجة  به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى شئون البلاد وهو مشروع يستهدف نحو زراعة واستصلاح 1.5 مليون فدان، في مناطق متفرقة من الجمهورية تم التصرف فيها لصغار المستثمرين والمنتفعين والأفراد   على ان تقام تجمعات زراعية صناعية ، كما بدأت العديد من المناطق مراحل الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بتلك المناطق بمناطق النوبارية والمغرة والوادي الجديد بالفرافرة وغيرها من المناطق الجديدة.

خلال قدم سنوات الزراعة تكشف خطة استكمال استصلاح واستزراع أكثر حماية مليون فدان سيناء وتوشكى

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