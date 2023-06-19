23 سؤالا.. معلمة توضح لطلاب الثانوية مواصفات امتحان اللغة الألمانية غدا

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي غدًا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، لذلك تقدم “دينا عفت” معلمة اللغة الألمانية روشتة التعامل مع الامتحان.

وقالت “دينا” في تصريحات لـ"الدستور": الامتحان مكون من 23 سؤالا، والسؤال الأول هو تيكست ومن الضرورى قراءته جيدًا، وسؤال المواقف لا خوف منه لأنه سيكون سؤال مباشر والطلاب مدربين عليه من خلال التدريبات وأسئلة امتحانات السابقة.

وأضافت دينا: “يجب على الطلاب التدريب على الجرامر الخاص باللغة الألمانية جيدًا، والامتحان سيكون سهل أو متوسط لذلك أحب أن اطمأنهم، وأنصحهم بالتدريب على حل الكثير من الامتحانات خلال الساعات المقبلة”.

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023 يوم الاثنين الماضى بالمواد الغير مضافة للمجموع وقد بدأت المواد الأساسية منذ أمس الأحد الموافق 18 يونيو بالمواد الأساسية، وقد بدأ الطلاب امتحانات المواد الأساسية بمادة اللغة العربية على أن تكون المادة الثانية هى مادة اللغة الأجنبية الثانية.