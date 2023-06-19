الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة البحيرة" تنظم ندوة لتذليل العقبات التى تواجه المربى الصغير للنهوض بالثروة الحيوانية

الندوة
الندوة

قال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، أنه فى إطار التعاون بين مديرية الطب البيطري، ومديرية الزراعة " إدارة الإنتاج الحيوانى " للعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه المربى الصغير للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بنطاق محافظة البحيرة.

 جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة ، والدكتور أشرف محي الدين إبراهيم مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة، و المهندس أحمد بسيونى مدير فرع صندوق التأمين على الماشية ، والأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية ، ورؤساء أقسام الإنتاج الحيوانى بالإدارات الزراعية .

بدأ الاجتماع بكلمة الدكتورة نهال كمال برتو مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية ، حيث رحبت بالحضور جميعا ، ثم أكدت على أن هذا الاجتماع المشترك بين مديريتي الزراعة والطب البيطرى يأتى فى إطار الاهتمام المشترك بالمربي الصغير بمحافظة البحيرة.

- البحيرة تحتل المركز الأول فى حجم الثروة الحيوانية والداجنة على مستوى مصر

 وأكدت على أن محافظة البحيرة تحتل المركز الأول فى حجم الثروة الحيوانية والداجنة على مستوى مصر ، مما لها من أهمية فى سد الاحتياجات الغذائية للفرد من مصادر البروتين والألبان والبيض ، ومن هنا جاءت فكرة اجتماع اليوم لمناقشة كافة العقبات والمشكلات التى تواجه مربى الثروة الحيوانية والداجنة والعمل على تذليل كافة العقبات .

 وأشارت الدكتورة نهال برتو ، إلى أن كل منا له اختصاصاته التى تؤول إليه ،سواء قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أو هيئة الخدمات البيطرية ، فالطب البيطري والزراعة هما واجهان لعملة واحدة وهدف واحد فى النهاية هو النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بمحافظة البحيرة . 

وجه الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة، إلى ضرورة الإسراع فى إجراءات استخراج تراخيص التشغيل الخاصة بحظائر المواشي، والتيسير على صغار المربين أثناء استخراج تصاريح مزاولة للنشاط، وقام بسماع ومناقشة كافة المشكلات التى تواجه العاملين بقطاع الزراعة من مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين والعمل على حلها.

كما أكد الدكتور أشرف محى الدين مدير مديرية الطب البيطري، على ضرورة التنسيق بين إدارات الطب البيطري والإدارات الزراعية فى عمل المعاينات والمتابعات  اللازمة والحرص على حل وتذليل أى مشكلات تواجه مربين الماشية فى نطاق المحافظة

احتياجا أحمد بسيوني أشرف محي الدين الاهتمام المشترك الاحتياجات الغذائية الأطباء البيطريين

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