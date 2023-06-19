مصر تدعم جنوب السودان بمحطات لمياه الشرب الجوفية وحماية القرى من الغرق

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات تنموية في عدة دول إفريقية لتوفير مياه الشرب ومواجهة الفيضانات وتحقيق حياة جيدة للمواطنين، وذلك في إطار تدعيم أواصر التعاون مع مختلف الدول الإفريقية ومنها جنوب السودان.

كما شهدت فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذ العديد من مشروعات التعاون بين الدول الإفريقية، وذلك بخلق مصالح مشتركة ورؤية موحدة في مجال المياه والموارد المائية ومواجهة التحديات الحالية، وخاصة مع رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة الإمكاو.

إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية

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‏فى ذات الإطار، ‏استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، حيث تباحث الوزيران حول سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ومنها مجالات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية لتوفير المياه النقية للمواطنين.

اجتماع وزيرا الرى في مصر وجنوب السودان لبحث مشروعات التعاون

كما تم خلال الاجتماع، استعراض خطة الدعم المؤسسي من خلال التدريب وبناء القدرات للمتخصصين من العاملين بوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان، إضافة إلى إنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

إنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان

وزير الرى الدكتور هانى سويلم ووزير الموارد المائية بجنوب السودان

كذلك، استعرض الوزيران، خطة إنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار، وذلك ضمن خطة التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية، خاصة مع امتلاك مصر لإمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، ومنها جنوب السودان.