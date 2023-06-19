الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف بـ82 مليون دولار

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 9 /6 /2023 حتى 15 /6 /2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 82 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 118 ألف طن من الذرة بحوالي 42 مليون دولار وحوالي 42 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 31 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 9 ملايين دولارـ ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر 2022 حتى 15 يونيو 2023" 5.8 مليون طن منهم 4.3 مليون طن ذرة، 1.5 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.8 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

القصير يعلن الإفراج منتخب ايران الف أعلاف الذرة والصويا مؤتمر مليون

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

شاب يقدم بوكيه ورد لزميلته بجامعة السادات.. والكلية تصدر بيانًا حول الواقعة

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يشارك بورشة عمل للطلاب الموهوبين على تصميم مواقع الإنترنت

المرشدى: انتهاء أزمة الدواجن فى مصر.. ونطالب بتصدير الفائض عن الاستهلاك

مغادرة آخر فوج حج عبر ميناء نويبع اليوم الإثنين

مقتل 6 فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران