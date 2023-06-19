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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مغادرة آخر فوج حج عبر ميناء نويبع اليوم الإثنين

الحجاج
الحجاج

يستعد ميناء نويبع اليوم لمغادرة آخر أفواج حجاج البر وذلك على متن العبارة آيلة وعليها 603 حجاج و20 باص حج، وبذلك يصل إجمالي عدد حجاج البر المغادرين لميناء نويبع 4 آلاف حاج و105 باصات حج منذ بدء الموسم بعد توقف أربع سنوات للحج البرى منذ أزمة كورونا.
وجرى تسيير رحلات مكوكية على متن العبارتين آيلة وسينا لنقل الحجاج من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردني؛ لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج، كما تم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات، وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات، على أن يتم تفويج الأتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.
وتابع اللواء المهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، من خلال غرفة عمليات تم تجهيزها لإدارة الموقف وتشغيل العبارات، والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج.

جاء ذلك بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي لتيسير كافة الإجراءات، وتذليل جميع العقبات والصعوبات، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ومنها الخدمات الصحية لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة.

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