الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاب يقدم بوكيه ورد لزميلته بجامعة السادات.. والكلية تصدر بيانًا حول الواقعة

الطالب والطالبة
الطالب والطالبة

أثارت واقعة قيام طالب بتقديم بوكيه ورد لزميلته في حرم كلية التجارة بجامعة السادات جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين طلاب وأساتذة الجامعة.

بدورها، أصدرت كلية التجارة بجامعة السادات بيانا حول الواقعة جاء نصه: "تؤكد إدارة الكلية على حرصها الدائم والمستمر على القيم الأخلاقية، والأعراف الجامعية، والسلوك القويم لطلابها داخل الحرم الجامعي، التي طالما تحلت بها جامعة مدينة السادات، والتي تعكس عادات وتقاليد وقيم وثقافة المجتمعات الشرقية المحافظة".

وشددت الكلية على أنها لن تسمح بأي عمل أو فعل أو تصرف يتنافى مع تلك القيم والأعراف، وسيتم التصدي بكل حزم لأي انحراف عن هذا الإطار، ومحاسبة من يحيد عنه.

وأهابت إدارة الكلية بجميع طلابها الالتزام الكامل بالسلوك القويم للطالب الجامعي، سواء داخل قاعات الدراسة أو في أي مكان آخر داخل الحرم الجامعي.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أسامة ربيع، عميد كلية التجارة بجامعة السادات، رفضه التام لما حدث، وأنه يجب على الجميع احترام حرم الجامعة الذي يتمتع بقدسيته، وأنه ليس مجرد نادٍ أو مكان لتقديم عروض الخطوبة.

وأضاف الدكتور أسامة ربيع، عميد كلية التجارة بجامعة السادات، أنه لم يتم التأكد حتى الآن من هوية الشاب والفتاة المتورطين في الفيديو، وإذا تبين أن أحدهما أو كليهما طالب بالكلية، فستتم إحالتهما للتحقيق الفوري حتى يكونا عبرة لكل من يحاول فعل ذلك مرة أخرى داخل حرم الجامعة.

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