"أباطرة الدم" و"الرحم الملعون".. جديد موسوعة "القتلة" لـ محمد الباز

تطرح الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال أيام، الجزء الرابع والخامس من موسوعة “القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان"، للكاتب والإعلامي الدكتور محمد الباز.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد طرحت الأجزاء الثلاثة من “موسوعة القتلة”، مطلع العام الجاري، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ولاقت الموسوعة قبولا وانتشارا واسعا بين القراء والمتخصصين في الإسلام السياسي، وتاريخ حركات العنف والتطرف.

وجاءت الأجزاء الثلاثة من موسوعة “القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان"، للكاتب والإعلامي الدكتور محمد الباز، تحت عناوين: الجزء الأول ""مسيلمة الكذاب .. جناية حسن البنا على الوطن والإسلام"، بينما الجزء الثاني وعنوانه “قطب ــ الهضيبي .. تحالف التكفير والدم”، أما الجزء الثالث فهو بعنوان “المراوغ.. الوجه الإرهابي لعمر التلمساني”.

ــ أباطرة الدم

وفي الجزء الرابع من موسوعة “القتلة”، والمنتظر أن يصدر قريبا عن الهيئة المصرية العامة، تحت عنوان “أباطرة الدم.. المخفي في سيرة المرشدين الخمسة".

كتاب القتلة أباطرة الدم

وفيه يتناول الدكتور محمد الباز الأسرار المخفية في سير خمس من مرشدي جماعة الإخوان الإرهابية ،وهم: حسن الهضيبي، محمد مأمون الهضيبي، محمد بديع، محمد مهدي عاكف، ومصطفي مشهور.

ــ الرحم الملعون

أما الجزء الخامس من “القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان"، فيحمل عنوان “الرحم الملعون .. التاريخ الإخواني لسفاحي الجماعات الإرهابية".

ويتناول أبرز الشخصيات والأسماء الأكثر دموية وعنفا في عالم الجماعات التكفيرة والإرهابية، والتي ظهرت من تحت عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، كجماعة “التكفير والهجرة” ومؤسسها الإرهابي شكري مصطفي والذي تشرب مبادئ وأفكار جماعة الإخوان الإرهابية وكون جماعته التي اغتالت الشيخ “الذهبي”، وزير الأوقاف الأسبق.

كتاب القتلة الرحم الملعون

بالإضافة إلى صالح سرية، والذي قاد عملية الفنية العسكرية، الجماعات الإسلامية والتي روعت مصر خلال عقد التسعينيات بموجات القتل والتفجيرات وأبرزها مذبحة الأقصر الشهيرة.

ومن التنظيمات الإرهابية أيضا التي خرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، تنظيم الجهاد، بقيادة محمد عبد السلام فرج، والذي خطط ونفذ هو وآخرين اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، بالتزامن مع الهجوم علي مديرية أمن أسيوط في ثمانينيات القرن المنصرم. وصولا إلي داعش وغيرها من التنظيمات والجماعات التكفيرية الإرهابية التي استقت أفكارها من جماعة الإخوان ومؤسسها حسن البنا.