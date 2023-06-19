الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

احتفالية بمنجز الشاعر أحمد الشهاوى فى "حديث الأربعاء"

الشاعر أحمد الشهاوي
الشاعر أحمد الشهاوي

احتفالية بمنجز الشاعر أحمد الشهاوي في صالون "حديث الأربعاء". حيث يحل الشهاوي في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون حديث الأربعاء، في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاري.

 

والاحتفالية التي يستضيفها مركز الإبداع الفني والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، وتقام للاحتفاء بمجمل أعمال الشاعر الكبير أحمد الشهاوي. 

ويشارك في الأمسية كلا من: الناقد دكتور أحمد مجاهد، الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، والناقد دكتور أحمد عمار، وتدير الأمسية وتقدمها دكتورة شهد مختار.

 

وتتناول الأمسية الجديدة من صالون حديث الأربعاء، إطلالة علي مسيرة “الشهاوي” الإبداعية وأهم المحطات فيها. بالإضافة إلي إلقاء الضوء علي أعماله الشعرية والإبداعية الروائية.

 

ويعد الشاعر أحمد الشهاوي، من أبرز الأصوات في المشهد الشعري العربي والمصري.

 

 صدر له العديد من الإبداعات الأدبية، وكان آخرها تجربته السردية الروائية الأولي، والتي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع العام الماضي 2022، ولاقت قبولا نقديا واسعا.

 

 كما وصل “الشهاوي” بروايته “حجاب الساحر” إلي القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دروتها للعام 2022/ 2023.

 

صدر للشاعر أحمد الشهاوي العديد من المجموعات الشعرية، والتي استهلها بديوانه “ركعتان للعشق” عام 1988، ومن بعدها توالت إبداعاته الشعرية حيث صدر له في العام 1991 كتاب “الأحاديث ــ السفر الأول” عن الهيئة المصرية العامة للكتاب والتي صدر عنها كتاب “الأحاديث ــ السفر الثاني” في العام 1994. 

 

ومن أعمال الشهاوي الأدبية أيضا مؤلفات: “كتاب الموت” 1997، “قل هي” عام 2000، “لسان النار” 2005، “باب واحد ومنازل” 2009، “سماء بإسمي” 2013، “لا أراني” 2018، “ما أنا فيه” 2020 وكلها نشرتها الدار المصرية اللبنانية للنشر. بالإضافة إلي كتاب “أسواق الغمام”، والصادر عن كتاب أخبار اليوم 2010، وكتاب “أنا خطأ النحاة” عن دار خطوط وظلال في الأردن وصدر عام 2020.

 

كما صدر للشاعر الشهاوي، كتب: “نواب الله”، “عدماء الدين”، “أحوال العاشق”، “الوصايا في عشق النساء” في جزئين، “أنا من أهوي”، و"كن عاشقا. 

 

ترجمت أعمال الشاعر أحمد الشهاوي إلي العديد من اللغات الأجنبية، من بينها الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، التركية، الرومانية وغيرها. 

احتفالية بمنجز الشاعر أحمد الشهاوي في صالون حديث الأربعاء الشاعر أحمد الشهاوي الوصايا في عشق النساء نواب الله كتاب عدماء الدين

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