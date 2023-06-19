فى عيد ميلاده الـ76.. حسن شحاتة أسطورة مصرية لن تتكرر

يحتفل اليوم الإثنين 19 يونيو 2023، حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده الـ76، فهو من مواليد 19 يونيو 1947.

وكتب أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية سواء عندما كان لاعبًا أو بعدما صار المدرب الأفضل في تاريخ الفريق الوطني.

وتمكن حسن شحاتة من التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، ليكون أول مدرب في تاريخ الفراعنة يحصد اللقب 3 مرات متتالية.

وعلى مدار مشواره التدريبي، استطاع أن يحقق الكثير من النجاحات منذ أن كان مدربًا لفريق المقاولون العرب والذي تمكن من قيادته للفوز ببطولتي كأس مصر والسوبر المصري على القطبين الأهلي والزمالك.

ومع منتخب مصر، قاد الفراعنة للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010 على التوالي.

ونجح منتخب مصر في الفوز على كوت ديفوار بركلات الجزاء في نهائي نسخة 2006، قبل أن يفوز الفراعنة على الكاميرون في نهائي 2008 بهدف دون رد.

وفي نسخة 2010 فاز منتخب مصر على غانا في المباراة النهائية، بهدف سجله محمد ناجي جدو.

وبالإضافة إلى تألق منتخب مصر الأفريقي تحت قيادة حسن شحاتة، فالفراعنة قدموا ملاحم كروية لا تُنسى أمام منتخبات عالمية مثل البرازيل وإيطاليا في بطولة كأس العالم للقارات عام 2009.

وقدم منتخب مصر مباراة مميزة ضد البرازيل رغم الخسارة بنتيجة 4-3، قبل أن يقود حسن شحاتة الفراعنة لتحقيق فوزًا تاريخيًا على إيطاليا بهدف سجله محمد حمص.

وستظل إنجازات حسن شحاتة مع منتخب مصر هي الأفضل، ولم يتمكن أي مدرب من تكرارها.