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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات القاهرة.. اليوم استكمال محاكمة 5 متهمين بخلية الإسماعيلية

محكمة
محكمة

تواصل  الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين استكمال محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية ولاية الإسماعيلية.


ووجه للمتهمين العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية ، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى ولاية الاسماعيلية ارهابية جرائم عدائية أعضاء الخلية

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