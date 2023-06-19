جنايات القاهرة.. اليوم استكمال محاكمة 5 متهمين بخلية الإسماعيلية

تواصل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين استكمال محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية ولاية الإسماعيلية.



ووجه للمتهمين العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية ، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.