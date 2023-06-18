الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لحرس الحدود

مران الأهلي
مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، مران الفريق بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة، وعقد ‏محاضرة نظرية مع اللاعبين دخل التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة ‏المقبلة، كما عقد جلسة تنسيقية مع جهازه المعاون.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء أعقبها تدريبات الكرة، فيما أدى علي لطفي ومضطفى شوبير ‏ومصطفى مخلوف ثلاثي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب ‏الحراس، وشارك علي معلول وأحمد قندوسي في التدريبات بعد العودة إلى القاهرة.‏

وكان مارسيل كولر قد منح الفريق راحة بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال ‏إفريقيا، مستغلًّا فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.‏

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق اليوم التحضير للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود يوم ‏الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.‏

الاهلى مران الأهلي مباراة الاهلي وحرس الحدود الدورى المصرى

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