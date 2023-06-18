عضو الهيئة العليا بـ"الوفد" يكشف كواليس ترشح "يمامة" لرئاسة الجمهورية

علق طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على إعلان الهيئة العليا للحزب بترشيح الدكتور عبد السند يمامة في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن حزب الوفد يمثل أحد أهم الروافد السياسية والحزبية في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، بدأ يدعو أعضاء الهيئة العليا لأمر مهم جدًا وهو هل يشارك الحزب في انتخابات رئاسية أم لا.

وتابع: "اجتمعنا على مجموعات وانتهينا إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لذلك يجب أن نقدم أجود ما لدينا من مرشح في الانتخابات، واستقر الرأي على ترشح الدكتور عبد السند للرئاسة في الانتخابات المقبلة".

طارق عبدالعزيز: قرار المشاركة في انتخابات الرئاسة جاء لأن المناخ مناسب

وأكد أن حزب الوفد لديه قدرة وجرأة على إعلان ترشح الدكتور عبد السند يمامة في انتخابات الرئاسة.

وتابع: "قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء نتيجة المناخ المناسب للمشاركة، انتخابات 2018 كانت لها ظروفها المحيطة بها لكن الآن الظروف مناسبة".