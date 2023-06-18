الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لأصحاب المؤهلات العليا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 30 وحتى 45 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الملابس الجاهزة بالقليوبية.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 20 فني حياكة، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 45 سنة، ولا يشترط حصوله على مؤهل، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات.

كما تطلب الشركة، 2 رئيس قسم إدارة هندسية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 45 سنة، وأن يكون لديه خبرة 10 سنوات.

وتحتاج الشركة 5 مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات.

وتتضمن فرص العمل أيضا، 10 مراقب جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، وأن يكون لديه خبرة من 2 إلى 10 سنوات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في ب أ، طريق مصر إسكندرية الزراعي، أرض خضر الفرنواني، شبرا الخيمة أول، أو الاتصال على 010225181276.

وزارة العمل فرص عمل شركات صناعة الملابس الجاهزة فني حياكة وظيفة

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