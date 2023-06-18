الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيجيريا يتغلب على سيراليون ويتأهل رفقة غينيا بيساو إلى أمم إفريقيا 2023

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا

تأهل منتخب نيجيريا، إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، وذلك عقب تحقيقه فوزًا غاليًا ومثيرًا على مضيفه منتخب سيراليون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "صامويل كانيون دوي سبورتس" بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للتصفيات.

ورفع المنتخب النيجيري، رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة، ليحجز مقعده في النهائيات، وليمنح أيضًا منتخب غينيا بيساو، بطاقة العبور إلى كأس الأمم، بعد أن حل ثانيًا خلف نيجيريا، برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد سيراليون، عند 5 نقاط، في المركز الثالث، ليودع رسميًا منافسات التصفيات.

افتتح فيكتور أوسامين، نجم نابولي الإيطالي، التسجيل للمنتخب النيجيري، في الدقيقة 19، ثم أضاف اللاعب ذاته، الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وقلص مصطفى بوندو، الفارق للمنتخب السيراليوني، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، ثم أحرز أجوستوس كارجبو، هدف التعادل في الدقيقة 84، قبل أن يتمكن كليتتشي إيهانتشو، نجم ليستر سيتي، من إحراز هدف الفوز لمنتخب "النسور الخضراء"، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، من زمن اللقاء.

وكان منتخب غينيا بيساو، قد حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه منتخب ساوتومي وبرنسيب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

وينضم منتخبا نيجيريا وغينيا بيساو، إلى قائمة المتأهلين إلى كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم كل من المغرب، الجزائر، جنوب إفريقيا، السنغال، بوركينا فاسو، تونس، مصر، زامبيا، غينيا الاستوائية.

نيجيريا كأس الأمم الإفريقية 2023 سيراليون غينيا بيساو ساوتومي وبرنسيب

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مشروع واعد.. توابع اقتراح بن زايد بإقامة منطقة صناعية "مصرية إماراتية روسية"

موعد صرف معاش يوليو ٢٠٢٣ ومعاش تكافل وكرامة

الأهلى يتحرك للحصول على موافقات «موكب البطولات».. ويضاعف المكافآت

بالأسماء.. ننشر وفيات ومصابى حادث القصاصين بالإسماعيلية

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران