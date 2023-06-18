نيجيريا يتغلب على سيراليون ويتأهل رفقة غينيا بيساو إلى أمم إفريقيا 2023

تأهل منتخب نيجيريا، إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، وذلك عقب تحقيقه فوزًا غاليًا ومثيرًا على مضيفه منتخب سيراليون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "صامويل كانيون دوي سبورتس" بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للتصفيات.

ورفع المنتخب النيجيري، رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة، ليحجز مقعده في النهائيات، وليمنح أيضًا منتخب غينيا بيساو، بطاقة العبور إلى كأس الأمم، بعد أن حل ثانيًا خلف نيجيريا، برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد سيراليون، عند 5 نقاط، في المركز الثالث، ليودع رسميًا منافسات التصفيات.

افتتح فيكتور أوسامين، نجم نابولي الإيطالي، التسجيل للمنتخب النيجيري، في الدقيقة 19، ثم أضاف اللاعب ذاته، الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وقلص مصطفى بوندو، الفارق للمنتخب السيراليوني، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، ثم أحرز أجوستوس كارجبو، هدف التعادل في الدقيقة 84، قبل أن يتمكن كليتتشي إيهانتشو، نجم ليستر سيتي، من إحراز هدف الفوز لمنتخب "النسور الخضراء"، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، من زمن اللقاء.

وكان منتخب غينيا بيساو، قد حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه منتخب ساوتومي وبرنسيب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

وينضم منتخبا نيجيريا وغينيا بيساو، إلى قائمة المتأهلين إلى كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم كل من المغرب، الجزائر، جنوب إفريقيا، السنغال، بوركينا فاسو، تونس، مصر، زامبيا، غينيا الاستوائية.