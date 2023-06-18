الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أحمد عمر هاشم: الشعراوى منحة ربانية للأمة الإسلامية (فيديو)

الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإمام محمد متولي الشعراوي له قدم صدق عند الله سبحانه وتعالى، يستحق ألا ننساه وأن نذكره دائمًا، وأن تتعرف الأجيال التى تشاهده من أبنائنا وأحفادنا، لافتًا إلى أن الذين شاهدوه وعاصروه يتحدثون عنه بالفخار عن أحد الأئمة الكبار الذين يذكرون فى التاريخ على فترات متباعدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "الشيخ الشعراوى أحد الأئمة الذين يمثلون منحة ربانية، أخبر عنها سيد البرية صلى الله عليه وسلم (يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها)".

وأضاف: "كنت فى اللحظات الأخيرة، أثناء غسل الشيخ الشعراوي، وأنا من قمت بتغسيله، منهم شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، والجميع كان مشغولًا بهذا الفراق الذي يمثل نقصاناً خطيرًا فى هذه الأمة برحيل عالم بحجم الشعراوي".

واستكمل: "الشعراوى كانت له مواقف عملية فى العبادة والاتصال بالله سبحانه وتعالى، يعني مثلًا عندما أرادوا أن يطبعوا كتاب التفسير الذى كان يلقيه دروسًا، واختاروا وقتئذ مدير تحرير اللواء الإسلامي، وأخبار اليوم، فاجتمعوا واختاروا أن أكون أنا الذي أراجع هذا التفسير، واجتمعوا وذهبوا إليه ليعرضوا عليه أن أكون أنا من يقوم بالمراجعة، فسبقهم هو وقال لهم الذي اعتزمتم على وهو الدكتور أحمد عمر هاشم، فأخبرهم بما كان في قلبهم فكانت واحدة من كرامات فضيلة الشيخ الشعراوي".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


https://www.youtube.com/watch?v=b_m_10zrgdg

الدكتور أحمد عمر هاشم الأزهر الشريف الإمام محمد متولي الشعراوي الشيخ الشعراوي منحة ربانية

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