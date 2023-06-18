الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صفاء أبوالسعود تعود للغناء من أجل ذوى الاحتياجات الخاصة ومحاربى السرطان

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

تعود الفنانة القديرة صفاء أبوالسعود للغناء من جديد، من أجل حملة مانحي الأمل العالمية The Hope Giver Campaig، وهى حركة عالمية تدعو إلى أهمية نشر الأمل، حيث تنظم سنويًا مع مشاركين في أكثر من 21 دولة حول العالم ويهدف إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة ومحاربو السرطان ومرضى القلب والأوعية الدموية والأيتام، بالإضافة إلى الأشخاص المشردين ومرضى الصحة العقلية واليائسين الذين واجهوا حدثًا مؤلماً، أو مرضًا صعبًا.

‎وعبرت الفنانة القديرة صفاء أبوالسعود عن سعادتها بتواجدها في هذه الحملة الإنسانية ولعودتها من أجل حملة مانحي الأمل، مشيرة إلى أن من واجب الفنان التواجد في مثل هذه الفعاليات لكي يصبح قدوة لجميع فئات المجتمع.

وأضافت صفاء أبوالسعود أن حملة مانحي الأمل حدث عالمي تنتظره مصر في الفترة المقبلة، وهى تهدف لسعادة العالم وراحة البشر والأمم قائلة: هناك العديد من المفاجآت التي ستكون من ضمن برنامج الحفل.

من جانبه قال الكابتن أنور الكموني، إن الحملة تسعد هذه المرة بتواجد النجمة الكبيرة صفاء أبوالسعود سفيرة للحملة الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنها طاقة دعم كبيرة لجميع أعضاء الحملة.

‎وأضاف الكموني أن هناك تعاونات كثيرة في أغنية الفنانة صفاء أبوالسعود، حيث تتعاون مع المؤلف الموسيقي والملحن شريف الوسيمي، والشاعر محمد السمنودي، وكورال هارموني جامعة عين شمس.

"حملة مانحي الأمل" مستوحاة من قصة أنور الكموني للتغلب على المستحيل كأول رياضي يعود لممارسة الرياضة الاحترافية بعد عملية زرع نخاع العظم التي تعرف بأنها أخطر من السرطان.

علاوة على ذلك، تأسست الحملة على 5 محاور رئيسية السرطان، الاحتياجات الخاصة، التنمية المستدامة، الرياضة والفن، والمشاريع الإنسانية، بالإضافة إلى ذلك، حملة "سفراء الأمل"- شخصية ملهمة (رياضيون، شخصيات عامة، مؤثرون، ناجون) من أكثر من 21 دولة حول العالم.

ذوى الاحتياجات الخاصة صفاء أبو السعود محاربي السرطان عودة صفاء أبو السعود للغناء الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود

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