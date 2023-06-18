الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مالك عقار: القوى السياسية فى السودان ترفض الحرب ونثمن دور مصر لحل الأزمة

مالك عقار
مالك عقار

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن ما حدث في جريمة اغتيال والي غرب دارفور يعتبر جريمة بدم بارد وتمت بطريقة وحشية والجميع في السودان أدان ورفض تلك الجريمة البشعة.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن كل القوى السودانية ترفض الحرب في السودان؛ لأن الحرب تجلب الدمار والخراب.

وتابع: "مصر تقوم بدور أخوي رائع، وشكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذلك، وكلنا في السودان نثمن دور مصر لحل الأزمة في السودان".

واستكمل: "نرحب بكل المبادرات التي تسعى لحل الأزمة في السودان لكن يجب أن تحترم وتراعي تلك المبادرات وحدة وسيادة السودان".

مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني نائب رئيس مجلس السيادة السوداني اغتيال والي غرب دارفور القاهرة الإخبارية الحرب في السودان

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مشروع واعد.. توابع اقتراح بن زايد بإقامة منطقة صناعية "مصرية إماراتية روسية"

"محامية مشبوهة" على علاقة عاطفية مع قاتل طبيب الساحل

الأمن يكشف تفاصيل فيديو تحطيم بلطجية للسيارات في الإسكندرية

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

وزيرة الهجرة لـ«الدستور»: التواصل مع أسر ضحايا القارب الغارق.. واستمرار حصر أعداد المفقودين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران