مالك عقار: القوى السياسية فى السودان ترفض الحرب ونثمن دور مصر لحل الأزمة

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن ما حدث في جريمة اغتيال والي غرب دارفور يعتبر جريمة بدم بارد وتمت بطريقة وحشية والجميع في السودان أدان ورفض تلك الجريمة البشعة.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن كل القوى السودانية ترفض الحرب في السودان؛ لأن الحرب تجلب الدمار والخراب.

وتابع: "مصر تقوم بدور أخوي رائع، وشكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذلك، وكلنا في السودان نثمن دور مصر لحل الأزمة في السودان".

واستكمل: "نرحب بكل المبادرات التي تسعى لحل الأزمة في السودان لكن يجب أن تحترم وتراعي تلك المبادرات وحدة وسيادة السودان".