الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" يكشف عن موعد نهاية الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

يكشف موقع «الدستور» في التقرير التالي عن موعد نهاية الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد حالة الجدل التى أثيرت مؤخرا بسبب كثرة التأجيلات وعدم تحديد مواعيد باقى مباريات الدوري.

وكشف مصدر داخل رابطة الأندية، أن الرابطة استقرت على أن يكون 25 يوليو هو آخر مباريات الدوري هذا الموسم.

وواصل المصدر في تصريحات لـ الدستور، أن جميع الفرق تنتهى مبارياته يوم 15 يوليو، باستثناء الأهلى وثلاث أندية أخرى ستواجه المارد الأحمر بعد يوم 15 حتى يوم 25 يوليو.

وأوضح، أن الأهلى له 6 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية في نسخته الماضية، ووصوله لنهائى دورى أبطال إفريقيا، ما جعل رابطة الأندية تقوم بتأجيل عدة جولات فى مباريات الدوري.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة الدورى الممتاز بـ64 بفارق نقطتين فقط عن الأهلى الذى اقترب من حسم الدوري إذا فاز في المباريات المؤجلة.

الدستور الدوري الدوري الممتاز الاهلى بيراميدز

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