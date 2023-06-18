بلدة حدودية أوغندية تدفن 42 قتيلًا من ضحايا مذبحة المتمردين

أعلنت بلدة حدودية أوغندية مفككة اليوم الأحد عن دفن ضحايا هجوم وحشي على مدرسة من قبل متمردين متطرفين مشتبه بهم خلف 42 قتيلا، معظمهم من الطلاب، حيث كثفت قوات الأمن دورياتها على طول الحدود مع شرق الكونغو المتقلبة.

وقال سيليست مابوز، عمدة بلدة مبوندوي- لوبيريها، إن واحدًا من ثمانية أشخاص أصيبوا في هجوم ليلة الجمعة، الذي قتل فيه 38 طالبا لقي مصرعه ليلًا، مشيرًا إلى أنه جاء معظم الأقارب لأخذ جثثهم "من المشرحة، وبالإضافة إلى الطلاب البالغ عددهم 38 طالبًا، كان من بين الضحايا حارس مدرسة وثلاثة مدنيين، حيث إنه تم دفن ما لا يقل عن اثنين منهم، من نفس العائلة، يوم الأحد.

كما تم حرق بعض الطلاب لدرجة لا يمكن التعرف عليها؛ تم إطلاق النار على آخرين أو طعنهم حتى الموت بعد أن هاجم مسلحين مسلحين بالبنادق والمناجل مدرسة لوبيريها الثانوية، المختلطة والمملوكة ملكية خاصة، والتي تقع على بعد حوالي كيلومترين (ما يزيد قليلا عن ميل) من حدود الكونغو.

وتعتقد السلطات الأوغندية أن ستة طلاب على الأقل قد اختطفوا، وأخذوا حمالين داخل الكونغو.