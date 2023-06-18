الإفتاء: غرة ذي الحجة لعام 1444 هجريًا غدا.. 28 يونيو أول أيام العيد

استطلعَت دار الإفتاءِ المصرية هلال شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، الموافق الثامن عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأشارت الدار أنه قد تحققَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

كانت مراصد سدير والمجمعة بالمملكة العربية السعودية، أعلنت رؤية هلال شهر ذي الحجة وبذلك يكون غدًا الإثنين، غرة شهر ذي الحجة والثلاثاء 27 يونيو يوم عرفة والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصرية أن غدًا الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وعليه يكون الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو هو يوم وقفة عرفات، ويكون يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.