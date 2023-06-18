غداً.. عرض فيلمي "مالا نراه" و"حظ السلاحف" بنادي سينما المرأة

يقيم نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني عروضه السينمائية غدًا الإثنين، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر عرض كلاً من فيلم "مالا نراه" إخراج ، أدهم يحيى، فيلم "حظ السلاحف" ، تأليف وإخراج بثينة الناصري، فيلم امرأة تطل من النافذة فكرة وإخراج مروة الشرقاوي فيلم (حبيب) تأليف و إخراج ، شادي فؤاد.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلا من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي والناقد الفني إسلام أحمد علي مع صناع الأفلام والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن الإثنين الثالث من كل شهر، تحت إدارة الناقدة شاهندة محمد علي.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما مجدي الشحري، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.