الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رفع حالة التأهب فى فرنسا بسبب العواصف

فرنسا
فرنسا

وضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية مساء اليوم الأحد 44 إقليمًا في فرنسا في حالة التأهب "البرتقالي" لمواجهة مخاطر العواصف العنيفة المتوقعة مصحوبة بسقوط برد وهبوب رياح قوية وذلك من الجنوب الغربي إلى "نورماندي" و"إيل ذو فرانس" "شمال وسط فرنسا" وإقليم "أو ذو فرانس" شمال البلاد.

وبذلك من المتوقع أن تضرب تلك العواصف الرعدية جزءًا كبيرًا من البلاد، حيث تمر حالياً على الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، وتمتد على نطاق واسع لتصل إلى إقليم "أو ذو فرانس" وإلى الشرق بداية من الساعة 6 مساء "بتوقيت باريس" وتظل حتى منتصف الليل.

وقالت الهيئة إن رياح "أوتان" ستهب بسرعة تتراوح بين 60 و70 كم/ ساعة وستكون درجات الحرارة الصغرى بين 14 و18 درجة ومن 19 إلى 22 درجة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط والكبرى من 22 إلى 24 درجة في الربع الشمالي الغربي من البلاد ومن 26 إلى 30 في أماكن أخرى وستصل من 31 إلى 33 درجة في البيريني الوسطى "جنوب فرنسا" وإقليم "بروفانس""جنوب شرق البلاد".

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية فرنسا العواصف العنيفة هبوب رياح نورماندي

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