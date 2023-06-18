الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 7 في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى رجل بالمعاش وفتاة مصرعهما وأصيب 5 آخرين، الأحد، في حادث انقلاب سيارة «ملاكي» بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمسطا بدائرة محافظة بني سويف وتم نقل الجثث الاثنين إلي مشرحة المستشفي والمصابين لقسم الإستقبال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة «ملاكي» بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمسطا بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل الجثث إلي مشرحة المستشفي تحت إشراف النيابة العامة والمصابين إلي قسم الاستقبال لأقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعتين لمرفقي إسعاف بني سويف والفيوم إلي محل الواقعة وتبين أن الجثتين وهما "إبراهيم.م.ع"، 62 سنة،  بالمعاش، و"هبه.ع.ا" 25 سنة، وتم نقلهما إلي مشرحة مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون وهن "الزهراء.س.ح"، 24 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات بالوجه، و"أسماء.م.ن"25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالذراع الأيمن، و"هويدي.ا.م" 27 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر وجرح بالرأس، و"سارة.ح.ح" 24 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن وتم نقلهن إلي قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام، ورفضت "أسماء.م.م" 26 سنة، نقلها للمستشفى.

الطريق الصحراوي الغربي بني سويف بمستشفى الفيوم العام سيارات الإسعاف سمسطا

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